S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos récord: moderada inflación aumenta expectativas de recorte de tasas

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

NUEVA YORK, 12 ago (Reuters) -

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos el martes, ya que la noticia de que la inflación de julio aumentó en general en línea con las expectativas, impulsó las apuestas sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

* Un informe del Departamento del Trabajo mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,2% en julio, mientras que sobre una base anual fue un poco más bajo de lo que los economistas proyectaban, respaldando los llamados del presidente Donald Trump para bajar las tasas.

* Los retornos de los bonos del Tesoro a corto plazo, reflejo de las expectativas sobre tasas de interés, bajaron y los futuros de tasas mostraron que los operadores otorgan un 88,8% de probabilidad de que la Fed reduzca el costo del crédito en unos 25 puntos básicos en septiembre.

* "Los datos del IPC son positivos para la renta variable en general, con buenas noticias, ya que la Fed parece estar más encaminada a recortar las tasas en septiembre y una inflación potencialmente más transitoria", declaró Katherine Bordlemay, codirectora de gestión de carteras de clientes y renta variable fundamental de Goldman Sachs Asset Management.

* Las acciones de Alphabet subieron tras la oferta en efectivo de Perplexity por US$34.500 millones para comprar el navegador Chrome de la compañía.

* Intel Corp avanzó después de que Trump anunciara haberse reunido el lunes con su presidente ejecutivo, Lip-Bu Tan, elogiando a Tan y calificando la reunión de "muy interesante". La semana pasada, Trump exigió la dimisión inmediata de Tan, calificándolo de tener conflictos de interés por sus vínculos con empresas chinas.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 72,23 puntos, o un 1,13%, a 6445,68 unidades; el Nasdaq Composite ganó 293,94 puntos, o un 1,37%, a 21.679,34 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 481,05 puntos, o un 1,09%, a 44.456,14 unidades.

* La calidad de los datos sigue siendo preocupante, semanas después de que Trump despidiera a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales tras las revisiones a la baja de los recuentos de nóminas no agrícolas de meses anteriores.

* Las acciones estadounidenses han subido en las últimas semanas, impulsadas por sólidos resultados de las grandes tecnológicas, la distensión de las tensiones comerciales y el aumento de las expectativas de recortes de tasas.

(Reporte de Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Purvi Agarwal en Bengaluru, y Saeed Azhar en Nueva York; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)