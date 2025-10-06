S&P 500 y Nasdaq suben a máximos históricos por auge de negocios de IA

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 6 oct (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subieron el lunes, ya que los negocios entre empresas relacionadas con la inteligencia artificial impulsó la confianza de los inversores, a pesar de que la paralización parcial del Gobierno estadounidense se prolongó a un sexto día.

* El Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos al cierre, mientras que el Dow Jones bajó levemente.

* Los chips tomaron la delantera después de que AMD anunció que suministraría chips de IA a OpenAI en un negocio que podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales y permitiría al creador de ChatGPT comprar una participación de hasta el 10% en el fabricante de circuitos integrados.

* AMD subió, impulsando al alza el índice más amplio de semiconductores de Filadelfia.

* "El mercado está viendo cierta fortaleza en áreas como la tecnología y los bienes de consumo discrecional, y ello a pesar del cierre del Gobierno", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth. "El mercado sigue interesado en el comercio de IA y las empresas que lo apoyan y utilizan".

* "Es una ola y las olas no duran para siempre; acabará en cresta y declinará", añadió Pavlik. "¿Pero dónde estamos en este ciclo de la ola? Es imposible saberlo".

* El Gobierno federal permaneció cerrado por sexto día consecutivo, mientras los legisladores permanecían estancados en un impasse partidista.

* El cierre ha pospuesto la publicación de indicadores económicos clave, obligando a los inversores a depender de datos secundarios, no gubernamentales, para calibrar el momento y el alcance de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los responsables de la política monetaria han advertido que no hay que apresurarse a bajar la tasa objetivo de los Fondos Federales, ya que la inflación sigue siendo alta, mientras que otros creen que las señales de debilidad en el mercado laboral ameritan recortes del costo del crédito.

* Los mercados financieros han descontado una probabilidad casi segura del 94,6% de una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos al término de la reunión de finales de octubre de la Reserva Federal.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 24,52 puntos, o un 0,37%, a 6740,31 unidades; el Nasdaq Composite subió 160,69 puntos, o un 0,71%, a 22.941,19 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones perdió 63,19 puntos, o un 0,14%, a 46.695,50 unidades.

* La próxima semana, las ganancias del tercer trimestre proporcionarán catalizadores al mercado, ya que la temporada de resultados se pone en marcha con los grandes bancos estadounidenses.

(Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru. Editado en español por Manuel Farías)