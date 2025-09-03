S&P 500 y Nasdaq suben impulsados por Alphabet, Apple y expectativas recorte tasas; Dow Jones cae

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - El Nasdaq y el S&P 500 cerraron al alza el miércoles, con Alphabet subiendo después de que un juez estadounidense dictaminara en contra de la división de la matriz de Google, y ante el optimismo de los inversores respecto a que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés este mes.

* El Dow Jones, sin embargo, cerró a la baja.

* Las acciones de Alphabet avanzaron tras un fallo a última hora del martes, que permite a Google conservar el control de su navegador Chrome y su sistema operativo móvil Android, al tiempo que prohíbe ciertos contratos exclusivos con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.

* Las acciones de Apple también subieron, ya que el fallo también conservó los lucrativos pagos de Google al fabricante del iPhone.

* "Google y Apple recibieron un salvavidas... Ganaron la lotería", dijo Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. "Los tribunales simplemente consolidaron su reputación".

* Mientras, dos funcionarios de la Fed dijeron que las preocupaciones sobre el mercado laboral siguen alimentando su creencia de que se avecinan recortes de tasas.

* El gobernador de la Fed Christopher Waller afirmó que cree que el banco central debería recortar el costo del crédito en su próxima reunión. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reiteró su opinión de que una rebaja está en el horizonte, aunque no especificó cuándo podría ocurrir. La Fed se reúne a mediados de este mes.

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 31,41 puntos, o un 0,49%, a 6446,95 unidades; el Nasdaq Composite ganó 216,42 puntos, o un 1,02%, a 21.496,05 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 33,64 puntos, o un 0,07%, a 45.262,17 unidades.

* Septiembre es históricamente un mes débil para el mercado bursátil, pero Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, afirmó que no creía que el mes fuera "tan difícil como suele ser debido a que se espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés".

* Más temprano, un informe del Departamento de Trabajo mostró que las vacantes de empleo en Estados Unidos disminuyeron más de lo esperado en julio y que la contratación fue moderada, en consonancia con el alivio en las condiciones del mercado laboral. (Reporte adicional de Purvi Agarwal and Ragini Mathur en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)