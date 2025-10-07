S&P 500 y Nasdaq suben; la atención se centra en comentarios de autoridades de la Fed

(.)

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

7 oct (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el martes, con el índice de referencia marcando un nuevo máximo histórico intradía, mientras los inversores esperaban los comentarios de un grupo de autoridades de la Reserva Federal para aclarar la dirección de la política monetaria.

* El optimismo en torno a la inteligencia artificial y las expectativas de una política monetaria más laxa han mantenido vivo el repunte de la renta variable, pese a la preocupación por las valoraciones excesivas y la escasez de datos publicados mientras el cierre del Gobierno federal entró en su séptimo día.

* "Existe la preocupación de que los mercados se estén adelantando un poco a los acontecimientos. Yo no lo comparto", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

* Los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de finales de este mes, debido a una serie de informes de la semana pasada que sugieren un debilitamiento del mercado laboral.

* Sin duda, estos informes suelen tener menos peso que los datos oficiales clave, como creación de empleo, pero se espera que sirvan como la mejor opción disponible para que la Fed llene el vacío de datos dejado por el cierre de la administración.

* "Dado que el mercado laboral se está suavizando, creo que será toda la justificación que necesitan para reducir aún más la tasa de interés oficial", dijo Cox.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 11,12 puntos, o un 0,02%, a 46.683,85 unidades; el S&P 500 ganaba 2,50 puntos, o un 0,03%, a 6742,78 unidades; y el Nasdaq Composite subía 18,59 puntos, o un 0,08%, a 22.960,25 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500, con un alza del 0,5%, era el que más impulsaba al índice referencial. Nvidia subía un 1,6%, mientras que AMD trepaba un 5,1%.

* Jefferies elevó la calificación de AMD a "comprar" y otros muchos corredores elevaron su precio objetivo para el valor, un día después de que el acuerdo de suministro del fabricante de chips con OpenAI hiciera escalar sus acciones un 23,7% y reforzara el repunte tecnológico.

* Las ganancias también impulsaban al Nasdaq, de gran peso tecnológico.

* Está previsto que hablen el gobernador de la Fed Stephen Miran, y el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)