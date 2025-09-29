S&P 500 y Nasdaq suben mientras inversores desestiman posible cierre de Gobierno

Por Sinéad Carew y Niket Nishant

29 sep (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron con leves alzas el lunes, ya que los inversores adquirieron acciones tecnológicas e ignoraron la incertidumbre de un posible cierre del Gobierno estadounidense y declaraciones de línea dura de un funcionario de la Reserva Federal.

* El sector tecnológico fue el mayor impulso para el índice de referencia S&P, ya que los inversores apostaron por el crecimiento de la inteligencia artificial y las expectativas de que la Fed seguirá recortando las tasas de interés mientras lidia con la persistente preocupación por la inflación y la incertidumbre del mercado laboral.

* Sin embargo, uno de los principales puntos de atención de esta semana para Wall Street es el enfrentamiento entre republicanos y demócratas sobre la financiación, que ha planteado la posibilidad de un cierre del Gobierno a partir del miércoles, el primer día del año fiscal 2026.

* Aunque el Departamento de Trabajo se preparaba para un posible retraso de su informe de empleo de septiembre en caso de un cierre, este no parecía ser el principal factor impulsor del mercado, según Lindsey Bell, estratega jefe de 248 Ventures en Charlotte, Carolina del Norte.

* Pero si bien históricamente los cierres no han tendido a afectar los resultados corporativos, la amenaza inminente podría haber limitado las ganancias y mantenido el volumen de operaciones bajo el lunes, según Burns McKinney, gestor de cartera de NFJ Investment Group en Dallas, Texas.

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 17,52 puntos, o un 0,26%, a 6661,22 unidades; el Nasdaq Composite ganó 107,99 puntos, o un 0,48%, a 22.592,06 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 69,42 puntos, o un 0,15%, a 46.316,71 unidades.

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, una de las funcionarias más restrictivas y sin voto este año, dijo el lunes que el banco central necesitaba mantener una política monetaria restrictiva para frenar la inflación.

* Con la caída de los precios del petróleo de más del 3%, el energético fue el más rezagado entre los 11 principales sectores industriales del S&P 500 durante la sesión. El tecnológico fue uno de los que más subió, con un fuerte impulso de Nvidia, líder en chips de inteligencia artificial, junto con Microsoft. (Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)