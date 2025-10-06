S&P 500 y Nasdaq suben mientras los inversores se centran en el acuerdo entre AMD y OpenAI

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

6 oct (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el lunes, extendiendo las alzas de la semana pasada, ya que el acuerdo de suministro de chips de AMD con OpenAI ponía de manifiesto el entusiasmo de los inversores con la inteligencia artificial y contrarrestaba la preocupación por el largo cierre del Gobierno estadounidense.

* El repunte de la renta variable ha persistido a pesar de las cautas previsiones y advertencias sobre las altas valoraciones, especialmente en el sector tecnológico.

* "Las cifras en dólares en torno a estas asociaciones y a la construcción de la infraestructura de apoyo a la inteligencia artificial están llegando a ser realmente asombrosas", dijo Leah Bennett, estratega jefe de inversiones de Concurrent Asset Management.

* AMD se convirtió en un nuevo catalizador cuando las acciones del diseñador de chips se dispararon a máximos de más de un año tras el acuerdo con OpenAI. Los papeles trepaban un 26,6% y eran las más alcistas del índice de referencia.

* Algunas empresas de chips subían, con Marvell Technology y Micron Technology ganando un 4,2% y un 5,5%, respectivamente. El fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer subía un 6,3%.

* Las empresas vinculadas a la inteligencia artificial avanzaban, con Palantir Technologies escalando un 5% y Oracle subiendo un 2,3%. Un índice más amplio de semiconductores alcanzó un máximo histórico, y luego tenía un alza del 3,8%, mientras que el rival de AMD, Nvidia, bajaba casi un 1%.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 218,34 puntos, o un 0,47%, a 46.540,49 unidades; el S&P 500 ganaba 8,59 puntos, o un 0,13%, a 6724,38 unidades; y el Nasdaq Composite subía 85,46 puntos, o un 0,38%, a 22.865,97 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 avanzaba un 0,6%. Las acciones de servicios de comunicación caían un 0,47%, arrastradas por las pérdidas de Meta Platforms, que descendía un 1,9%.

* Mientras que el estancamiento en Washington ha retrasado la publicación del vigilado informe de nóminas no agrícolas, una serie de indicadores alternativos apuntaron la semana pasada a una tibia contratación, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas 25 puntos básicos en su próxima reunión. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)