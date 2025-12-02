S&P 500 y Nasdaq suben por repunte de tecnológicas, mientras crecen apuestas a recorte de tasas Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

2 dic (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el martes, impulsados por las acciones tecnológicas, ya que las crecientes apuestas por recortes de las tasas de interés contrarrestaban la cautela ante los datos clave de inflación de esta semana.

* El sector de la tecnología de la información lideraba al mercado con un avance de aproximadamente el 1,4%, impulsado por la subida del 3% de Nvidia hasta un máximo de más de una semana y el salto del 5% de Dell Technologies.

* El repunte se produjo tras un agrio comienzo de diciembre, en el que los tres principales índices rompieron el lunes una racha de ganancias de una semana, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y una fuerte venta de acciones vinculadas a las criptomonedas.

* Los últimos datos apuntan a un enfriamiento gradual de la economía, lo que refuerza las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal en la reunión de la próxima semana.

* Los responsables a cargo de la política monetaria siguen divididos en cuanto a la senda futura de las tasas de interés, pero la serie de comentarios moderados de los principales miembros con derecho a voto en las últimas semanas hace que los operadores apuesten ahora por un 87,4% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, casi el doble que hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* La atención de los inversores se ha centrado en la publicación el viernes del índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que podría agudizar las expectativas sobre la decisión política del banco central de la próxima semana.

* Los mercados también estaban muy atentos a quién podría suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando termine su mandato el próximo año, con informes que sugieren que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es uno de los principales contendientes. Se espera que la decisión se tome antes de Navidad.

* A las 1543 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 184,39 puntos, o un 0,39%, a 47.473,72 unidades, el índice S&P 500 ganaba 28,33 puntos, o un 0,42%, a 6.840,96 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 200,44 puntos, o un 0,86%, a 23.476,36 unidades.

* Boeing subía un 6% después de que el fabricante de aviones dijo que el aumento de las entregas será un motor clave del flujo de caja positivo el próximo año.

* Warner Bros Discovery subía un 1% tras publicarse que había recibido una segunda ronda de ofertas, incluida una de Netflix.

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes en una audiencia sobre la supervisión de los reguladores financieros. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)