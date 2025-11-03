S&P 500 y Nasdaq suben tras acuerdo entre Amazon y OpenAI

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

3 de noviembre de 2025 - Los índices S&P 500 y Nasdaq iniciaron noviembre al alza el lunes, ya que una serie de acuerdos de inteligencia artificial impulsaban a las firmas de megacapitalización Amazon y Nvidia, mientras que las acciones de Kenvue se disparaban tras el acuerdo de compra de Kimberly-Clark.

A las 1502 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 177,7 puntos, o un 0,37%, a 47.385,17 unidades; el S&P 500 ganaba 4,14 puntos, o un 0,06%, a 6.844,34 unidades, y el Nasdaq Composite avanzaba 128,77 puntos, o un 0,54%, a 23.853,72 unidades.

Amazon.com tocó un máximo histórico tras firmar un acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares para suministrar servicios de computación en la nube al fabricante de ChatGPT, OpenAI, dándole acceso a los procesadores gráficos de Nvidia.

Precisamente, Nvidia sumaba un 2,5% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que sus chips más avanzados se reservarán para empresas estadounidenses y de que Microsoft obtuvo licencias de exportación para sus chips destinados a sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos.

El aumento de 100 dólares en el precio objetivo de Loop Capital para las acciones también contribuía a las alzas.

Los sectores de consumo discrecional y tecnología de la información mejoraban un 1,9% y un 0,5%, respectivamente, impulsando el S&P 500, mientras que la mayoría de los demás sectores caía.

Kenvue mejoraba un 17,4% después de que Kimberly-Clark anunció que adquirirá al fabricante de Tylenol en una operación valorada en más de 40.000 millones de dólares. Las acciones de Kimberly-Clark caían un 11,8%.

El optimismo en torno a la IA ha impulsado los mercados a máximos históricos después de que varias de las llamadas "Siete Magníficas" informaron de un aumento considerable en el gasto en esta tecnología. El S&P 500 y el Nasdaq registraron en octubre su racha mensual de ganancias más larga en años. (Editado en español por Carlos Serrano)