S&P 500 y Nasdaq suben tras sentencia antimonopolio de Alphabet y débiles datos de empleo en EE.UU.

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

3 sep (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían el miércoles, después de que una sentencia antimonopolio favorable a Alphabet impulsó las acciones de la matriz de Google, mientras los inversores analizan un informe de ofertas de empleo de julio más débil de lo esperado.

A las 1406 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 203,83 puntos, o un 0,45%, a 45.091,98 unidades; el S&P 500 ganaba 21,34 puntos, o un 0,33%, a 6436,88 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 208,4 puntos, o un 0,98%, a 21.488,03 unidades.

Alphabet se disparaba un 8,3%, tocando un récord intradía después de que un juez de Washington dictaminó a última hora del martes que Google no tendrá que vender su navegador Chrome, pero sí compartir datos con sus rivales.

Apple también trepaba un 8,4%, ya que la sentencia también permitió a Google seguir haciendo pagos lucrativos al fabricante del iPhone.

"Está ayudando a las acciones tecnológicas en general (...) no estamos viendo la inyección de tremenda confusión si Alphabet tuviera que vender su navegador o hacer algunos cambios con su acuerdo con Apple", dijo Sam Stovall, de CFRA Research. "Eso permite a los inversores respirar aliviados".

El índice de servicios de comunicación subía un 3,3%, hasta nuevos máximos históricos, y los valores tecnológicos avanzaban un 0,6%.

Un informe del Departamento de Trabajo estadounidense mostró que las ofertas de empleo cayeron a 7,181 millones en julio, frente a los 7,37 millones estimados por los economistas encuestados por Reuters.

Los valores energéticos perdían un 2%, al hilo del desplome de los precios del petróleo. La perspectiva de un combustible más barato impulsaba al índice de compañías aéreas de pasajeros, que sumaba un 1,7%.

(Editado en español por Carlos Serrano)