S&P 500 y Nasdaq terminan al alza por fortaleza de las tecnológicas

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

8 oct (Reuters) -

Las acciones tecnológicas impulsaron a las bolsas estadounidenses a un cierre al alza el miércoles, ya que los inversores, a falta de datos por el cierre del Gobierno, se fijaron en las minutas de la última reunión de la Fed en busca de pistas sobre las perspectivas de recortes de las tasas.

* El Nasdaq se situó a la cabeza impulsado por las empresas de megacapitalización relacionadas con la inteligencia artificial, que han liderado las ganancias del mercado en lo que va de año.

* El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos al cierre.

* Los valores de chips fueron claramente superiores, mientras que la energía, los bienes de consumo básico y los constructores de viviendas fueron los más rezagados.

* Esto sucedió luego de un informe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios que mostró que la demanda de préstamos hipotecarios cayó un 4,7% la semana pasada a pesar de la relajación de las tasas de interés.

* En medio de la continua euforia en torno a la IA, la creciente incertidumbre geopolítica y en Estados Unidos ha impulsado los precios del oro por sobre el umbral de los 4000 dólares por onza, ya que los inversores acuden en masa al metal refugio como cobertura frente a los crecientes riesgos.

* El cierre del Gobierno estadounidense entró en su octavo día, y el estancamiento del Congreso pareció sugerir que los participantes del mercado carecerán de indicadores económicos oficiales en el futuro inmediato, dejando a los mercados con poco en qué basarse hasta que la temporada de ganancias del tercer trimestre comience la próxima semana.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 39,58 puntos, o un 0,58%, para terminar en 6753,48 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 255,02 puntos, o un 1,11%, hasta 23.041,74. El índice Dow Jones de valores industriales subió 5,68 puntos, o un 0,01%, hasta 46.608,66. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; Edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)