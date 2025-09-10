S&P 500 y Nasdaq tocan máximos históricos, datos inflación impulsan apuestas recorte tasas Fed

(.)

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

10 sep (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq tocaron máximos históricos intradía el miércoles después de que datos de inflación, más fríos de lo esperado, mantuvieron a la Reserva Federal en la senda de recortes en el costo del crédito este año, mientras que el alza de Oracle contribuía con las ganancias.

* Los precios al productor en Estados Unidos cayeron inesperadamente en agosto, arrastrados por un descenso en el costo de los servicios, por lo que los operadores reforzaron sus apuestas a reducciones de las tasas de interés este año.

* Las apuestas a una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 16-17 de septiembre se situaban en el 90%, mientras que por una rebaja mayor de 50 puntos básicos se ubicaban en torno al 10%, según la herramienta FedWatch de CME.

* "Todas y cada una de las señales de que la inflación está bajando... (son) bienvenidas con un gran por favor y gracias por parte del mercado y de la Fed", dijo Adam Sarhan, director general de 50 Park Investments. "El hecho de que los precios al productor, que son más propensos a los aranceles, hayan bajado, es alcista para las acciones... Da a la Fed más margen para recortar las tasas".

* Las acciones de la firma de computación en nube Oracle se disparaban un 35% a un máximo histórico, en camino a su mayor alza porcentual en un día desde 1992, después de decir que espera que los ingresos contabilizados en su negocio Oracle Cloud Infrastructure superen el medio billón de dólares.

* Algunos fabricantes de chips subían tras conocerse la noticia. Nvidia trepaba un 3,6%; Advanced Micro Devices sumaba un 3,1%; y Broadcom escalaba un 6,2%.

* Las ganancias impulsaban a los valores tecnológicos un 1,8%, mientras que el índice más amplio de semiconductores ganaba un 2,2% hasta un máximo histórico.

* Los descensos de los valores de consumo discrecional, sin embargo, lastraban al Dow Jones.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 85,24 unidades, o un 0,19%, a 45.626,10 puntos; el S&P 500 subía 31,47 puntos, o un 0,48%, a 6543,78 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 74,71 puntos, o un 0,33%, a 21.952,25 unidades.

* Los mercados se centrarán ahora en la lectura de los precios al consumidor en Estados Unidos, que se publicará el jueves, para saber hacia dónde se dirige la inflación estadounidense. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)