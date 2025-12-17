S&P eleva calificación soberana de Paraguay a grado de inversión, con panorama estable

17 dic (Reuters) - S&P Global Ratings elevó el miércoles la calificación soberana de Paraguay a "BBB-/A-3", otorgándole grado de inversión, destacando la efectividad de sus políticas económicas y una mayor resiliencia de la economía.

La agencia señaló que la mejora refleja el desempeño macroeconómico del país en los últimos años, caracterizado por un crecimiento sólido y una gestión prudente de las finanzas públicas.

Según S&P, Paraguay ha mostrado un historial reciente de políticas económicas sólidas, lo que ha permitido fortalecer su flexibilidad monetaria y fiscal.

La perspectiva estable refleja la expectativa de la agencia de que el país continúe aplicando políticas fiscales prudentes, en un contexto de crecimiento económico sostenido, lo que permitiría fortalecer gradualmente los colchones fiscales. (Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)