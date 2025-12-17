S&P eleva calificación soberana de Paraguay a grado de inversión

17 dic (Reuters) - S&P Global Ratings elevó el miércoles la calificación soberana de Paraguay a "BBB-/A-3", otorgándole grado de inversión, destacando la efectividad de sus políticas económicas y una mayor resiliencia de la economía.

La agencia señaló que la mejora refleja el desempeño macroeconómico del país en los últimos años, caracterizado por un crecimiento sólido y una gestión prudente de las finanzas públicas.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reafirmó que la nota se logró gracias a las reformas económicas realizadas, la convergencia fiscal y las perspectivas de crecimiento.

"Lograr el grado de inversión por la S&P no fue un proceso fácil ni lineal. Se ha trabajado mucho durante mucho tiempo. Ha sido una maratón, no una carrera de 100 metros", dijo Fernández en una rueda de prensa.

La calificación se conoció pocos días después de que el Banco Central estimara un crecimiento económico de 6% para 2025 y de 4,2% para el próximo año, con una inflación dentro del rango meta de 3,5%.

Según S&P, Paraguay ha mostrado un historial reciente de políticas económicas sólidas, lo que ha permitido fortalecer su flexibilidad monetaria y fiscal.

La perspectiva estable refleja la expectativa de la agencia de que el país continúe aplicando políticas fiscales prudentes, en un contexto de crecimiento económico sostenido, lo que permitiría fortalecer gradualmente los colchones fiscales.

El país, que obtuvo el grado de inversión de la agencia Moody's en julio de 2024, se une a Chile, Perú y Uruguay como los únicos sudamericanos con calificaciones de grado de inversión de S&P.

