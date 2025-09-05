S&P Global estima el rendimiento del maíz en Estados Unidos en 2025 en 189,1 bushel por acre

CHICAGO, 5 sep (Reuters) - S&P Global Commodity Insights estimó el rendimiento medio del maíz en Estados Unidos en 2025 en 189,1 bushels por acre (bpa) y fijó la producción en 16.768 millones de bushels, basándose en su propia encuesta agroindustrial, según informó la empresa el viernes.

Para la soja, S&P pronosticó un rendimiento medio en EE.UU. de 53,8 bpa y una producción de 4306 millones de bushels.

Las cifras de rendimiento de la firma están por encima de las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del 12 de agosto de 188,8 bpa para el maíz y 53,6 bpa para la soja. Está previsto que el USDA publique estimaciones actualizadas de la cosecha el 12 de septiembre.

(Reportaje de Julie Ingwersen en Chicago y Gus Trompiz en París; Editado en español por Juana Casas)