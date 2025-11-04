S&P Global mantiene sin cambios estimaciones de rendimiento del maíz y la soja en EE. UU. para 2025

CHICAGO, 4 nov (Reuters) - S&P Global Commodity Insights dejó su estimación del rendimiento medio del maíz en Estados Unidos en 2025 en 185,5 bushels por acre (bpa), dijo la firma en una nota a clientes el martes, sin cambios respecto a su pronóstico del mes anterior publicado el 2 de octubre.

S&P estimó la producción de maíz en Estados Unidos en 2025 en 16.803 millones de bushels, por encima de los 16.707 millones del mes pasado. La empresa elevó su estimación de superficie cosechada de maíz a 90,587 millones de acres, frente a los 90,047 millones de octubre.

Para la soja, S&P pronosticó un rendimiento promedio en Estados Unidos de 53,0 bpa, sin cambios respecto a octubre, y situó la producción en 4.260 millones de bushels, frente a los 4.261 millones anteriores. (Reportaje de Julie Ingwersen; Edición de Chris Reese, Editado en español por Juana Casas)