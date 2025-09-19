S&P Global prevé menos siembra de maíz en EEUU y más de soja en 2026

CHICAGO, 19 sep (Reuters) - S&P Global Commodity Insights proyectó el viernes que los agricultores estadounidenses plantarán 94,5 millones de acres de maíz en 2026, un 4,3% menos que este año, y 84 millones de acres de soja, un 3,6% más, según un informe de la firma visto por Reuters.

Los agricultores tienen dificultades para obtener beneficios de ambos cultivos este año porque los suministros son abundantes y China, el mayor importador mundial de soja, no ha comprado soja estadounidense de la cosecha de otoño en medio de su disputa arancelaria con Washington.

Los agricultores plantarán sus cosechas de 2026 la próxima primavera boreal, y el informe de S&P Global dice que hay más incertidumbre de lo normal en torno a sus primeras estimaciones debido a las negociaciones comerciales en curso.

Esta primavera, los agricultores plantaron más maíz y menos soja que en 2024, con la esperanza de obtener ganancias y protegerse de los aranceles amenazados por el presidente estadounidense Donald Trump.

La firma estimó las plantaciones estadounidenses de trigo en 2026 en 44,6 millones de acres, alrededor de un 1,8% menos que en 2025, y las plantaciones de algodón en 2026 en 10,3 millones de acres, un 10,8% más, según el informe. (Reportaje de Tom Polansek; Editado en español por Juana Casas)