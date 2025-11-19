S&P Global prevé que agricultores estadounidenses sembrarán menos maíz y más soja en 2026

CHICAGO, 19 nov (Reuters) - S&P Global Energy proyectó que los agricultores estadounidenses reducirían las plantaciones de maíz en 2026 en un 3,8% en comparación con este año, mientras que aumentarían la siembra de soja en un 4%.

La firma, que cambió su nombre la semana pasada desde S&P Global Commodity Insights, proyectó las plantaciones de maíz de Estados Unidos para 2026 en 95,0 millones de acres, 3,7 millones de acres menos que en 2025, y las siembras de soja en 84,5 millones de acres, 3,4 millones de acres más que el año anterior.

S&P proyectó las plantaciones totales de trigo de Estados Unidos para 2026 en 44,0 millones de acres, 1,3 millones menos que en 2025.

La firma estimó las plantaciones de trigo de invierno boreal para la cosecha de 2026 en 32,4 millones de acres, frente a los 33,153 millones del año anterior.

S&P dijo que sus previsiones se basan en los resultados de una encuesta mensual a agricultores y empresas agrícolas.

(Reporte de Julie Ingwersen; Editado en español por Javier Leira)