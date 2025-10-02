LA NACION

S&P Global rebaja las estimaciones de rendimiento de las cosechas estadounidenses de maíz y soja de 2025

CHICAGO, 2 oct (Reuters) - S&P Global Commodity Insights redujo su estimación del rendimiento medio del maíz en Estados Unidos en 2025 a 185,5 bushels por acre (bpa), dijo la firma en una nota a clientes el jueves, por debajo de su pronóstico del mes anterior de 189,1 bpa.

S&P estimó la producción de maíz estadounidense para 2025 en 16.707 millones de bushels, por debajo de los 16.768 millones del mes pasado.

Para la soja, S&P pronosticó un rendimiento medio en Estados Unidos de 53,0 bpa, por debajo de su estimación del 5 de septiembre de 53,8 bpa. La empresa situó la producción de soja en 4261 millones de bushels, por debajo de los 4306 millones de bushels anteriores. (Reportaje de Julie Ingwersen; Edición de Chris Reese, Editado en español por Juana Casas)

