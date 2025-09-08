S&P mantiene la calificación soberana de México con perspectiva estable

8 sep (Reuters) - La agencia S&P Global Ratings mantuvo el lunes la calificación soberana de México en 'BBB' para la deuda en moneda extranjera, con una perspectiva estable, gracias a políticas fiscales y monetarias prudentes, y pese al débil crecimiento económico.

La perspectiva estable refleja expectativas de políticas monetarias prudentes y déficits fiscales moderados, que se anticipa estabilizarán la carga de deuda de México, dijo la agencia en un comunicado.

"Esperamos que la administración de (la presidenta, Claudia) Sheinbaum maneje pragmáticamente las disputas entre México y Estados Unidos sobre comercio, inmigración y otros asuntos para mantener la estabilidad económica", agregó.

S&P mantuvo la calificación de la deuda en moneda local en "BBB+" con una perspectiva estable. (Escrito por Javier López de Lérida)