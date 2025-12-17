S&P sube calificación de largo plazo de Argentina a CCC+ por mejor acceso a liquidez

BUENOS AIRES, 17 dic (Reuters) - S&P Global elevó el miércoles la calificación crediticia de la deuda soberana en moneda extranjera de largo plazo de Argentina a "CCC+" desde "CCC", con perspectiva estable.

La mejora se basa en el mejorado acceso del gobierno a la liquidez y la disminución de las vulnerabilidades económicas, señaló.

S&P dice que el alza en la calificación del país austral refleja el mejor acceso del Gobierno a la liquidez y la disminución de sus vulnerabilidades económicas.

Por otra parte, la calificadora dijo que es probable que la economía de Argentina crezca por encima del 4% en 2025 y se desacelere moderadamente en los próximos años.

(Reporte de Walter Bianchi)