S&P suma quinto día de ganancias y cierra en récord

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

27 ene (Reuters) - El S&P 500 marcó un récord histórico del cierre el martes tras su quinta ronda seguida de avances, mientras los inversores analizaban una serie de resultados de empresas destacadas y tras una liquidación de los papeles de las aseguradoras de salud.

* UnitedHealth lideró las bajas en el sector de salud después de que el Gobierno de Donald Trump presentó sólo un modesto aumento en las tasas de pago de la aseguradora Medicare.

* La propuesta empañó la previsión de la aseguradora para el beneficio ajustado de 2026, que estaba por encima de las expectativas de los analistas. Sus homólogas Humana y CVS también cerraron en baja.

* Los resultados ocuparon el centro de la escena. Boeing obtuvo beneficios en el cuarto trimestre, mientras que General Motors anunció mayores utilidades en el cuarto trimestre.

* United Parcel Service proyectó mayores ingresos para 2026, y cerró en alza.

* Entre las aerolíneas, American Airlines cayó con fuerza a pesar de publicar una previsión de beneficios para 2026 que superó las estimaciones. JetBlue se hundió por unas pérdidas trimestrales superiores a las previstas.

* Las aerolíneas tienen que hacer frente a las cancelaciones masivas provocadas por el mal tiempo invernal en la costa este de Estados Unidos.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 28,35 puntos, o un 0,41%, a 6.978,58 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 215,74 puntos, o un 0,91%, a 23.817,09 unidades. El Dow Jones cedió 409,98 puntos, o un 0,83%, a 49.000,82 puntos.

* Todas las miradas estarán puestas en Meta, Microsoft y Tesla cuando presenten sus resultados el miércoles, dando el pistoletazo de salida a los resultados de los llamados "Siete Magníficos" que pondrán a prueba el negocio de la inteligencia artificial que ha apuntalado el repunte de Wall Street durante gran parte del año pasado.

* En total, 102 empresas del S&P 500 publicarán resultados esta semana. De las 64 que lo habían hecho hasta el viernes, el 79,7% han superado las expectativas de los analistas, según los datos recopilados por LSEG.

* La Reserva Federal inició el martes su reunión de dos días, en la que los inversores esperan que el banco central mantenga sin cambios las tasas de interés. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)