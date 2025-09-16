S&P valora la operación de Iberdrola para elevar su participación al 84% en Neoenergia y reafirma su rating

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

S&P Global Ratings ha reafirmado el rating de Iberdrola 'BBB+/A-2' y su perspectiva 'estable', tras poner en valor la adquisición por parte del grupo del 30,29% que posee Previ en el capital de su filial brasileña Neoenergia por 1880 millones de euros, con lo que elevará su participación hasta el 84%. En una nota, la agencia destacó que esta operación del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán en Neoenergia "reducirá la fuga de caja de Iberdrola" y se suma al aumento de la participación al 100% en la filial estadounidense Avangrid en diciembre de 2024, lo que estimó "favorable para el crédito, ya que no solo concentra los flujos de caja, sino que también ofrece beneficios en términos de sinergias de costes y gobernanza".

Asimismo, proyecta que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Neoenergia se sitúe en torno a los 1800 millones de euros en 2025, lo que representa entre el 12% y el 15% del de Iberdrola con una consolidación del 100%. "La transacción confirma nuestra opinión de que Neoenergia es una filial estratégicamente importante para Iberdrola. Sin embargo, no prevemos que la asignación de capital de Iberdrola en Neoenergia se acelere significativamente como resultado de esta operación", añadió.

Además, S&P prevé que Neoenergia continuará operando y gestionando su estructura de capital de forma independiente, al menos a corto y medio plazo.

Brasil, un marco regulatorio más expuesto a la intervención política. No obstante, desde una perspectiva de riesgo empresarial, la agencia valora que el aumento en los flujos de efectivo de las actividades reguladas, algo positivo desde una perspectiva crediticia, se ve atenuado, en su opinión, a pesar del historial de contratos cumplidos, por el hecho de que el marco regulatorio brasileño "está más expuesto a la intervención política que, por ejemplo, el del Reino Unido o los Estados Unidos, donde cree que Iberdrola "seguirá centrando su crecimiento futuro".

"También creemos que el riesgo país de Brasil es significativamente mayor que el de España, el Reino Unido o los Estados Unidos. La relativa debilidad de las actividades brasileñas en relación con las de Iberdrola en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junto con el mayor apalancamiento de Neoenergia (fondos de operaciones a deuda proyectados en un 10% para 2025) en comparación con el grupo (21%) se refleja en nuestra calificación 'BB' de Neoenergia, que está significativamente por debajo de la calificación 'BBB+' de Iberdrola", añadió.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes.

La filial de Iberdrola cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica. Esta operación para elevar su participación en Neoenergia permite a Iberdrola dar un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.