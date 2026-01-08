S&P y Nasdaq caen lastrados por tecnológicas, mientras valores de defensa suben

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

Los índices S&P 500 y Nasdaq caían el jueves, lastrados por las pérdidas de los valores tecnológicos de peso, mientras que las empresas de defensa avanzaban después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un presupuesto militar de US$1,5 billones.

* A las 1452 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 37,23 puntos, o un 0,08%, a 49.033,31 unidades; el índice S&P 500 perdía 6,27 puntos, o un 0,09%, a 6.914,66 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 142,39 puntos, o un 0,58%, a 23.448,17 unidades. * Los valores tecnológicos cedían más de un 1,5%, en una sesión en la que Nvidia, Apple, Microsoft y Broadcom declinaba entre un 1,1% y un 2,1%. El sector era uno de los de peor desempeño de la jornada.

* Las acciones de Alphabet mejoraban un 0,7% después de que la matriz de Google superó el miércoles a Apple en capitalización bursátil por primera vez desde 2019, convirtiéndose en la segunda mayor empresa estadounidense.

* Las acciones de defensa atraían la atención en la sesión tras la declaración de Trump de que el presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 debería ser de US$1,5 billones, muy por encima de los US$901.000 millones aprobados por el Congreso para 2026. * RTX ganaba un 4,4%, Lockheed Martin un 8%, Northrop Grumman un 9,5% y Kratos Defense un 16,4%. El índice más amplio aeroespacial y de defensa sumaba un 3,5%, tocando un máximo histórico.

* Las acciones de defensa repuntaban después de caer el miércoles tras la amenaza de Trump de bloquear a los contratistas de defensa el pago de dividendos o la recompra de acciones hasta que aceleren la producción de armas.

* Esto se produce días después de que las fuerzas militares estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro. La Casa Blanca dijo el martes que Trump también está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia.

