SpaceX desactiva más de 2500 receptores Starlink en centros de ciberfraude en Birmania

SpaceX cortó el servicio de más de 2500 receptores Starlink utilizados en centros de ciberfraude en Birmania, anunció el miércoles una responsable de la empresa estadounidense.

La AFP reveló la semana pasada un auge en la construcción de complejos dedicados a las estafas en línea en Birmania, así como un aumento explosivo en el uso de los dispositivos Starlink para esta actividad ilícita.

Estas redes emplean a decenas de miles de personas, algunas bajo condiciones de trabajo forzado según la ONU, y sustraen miles de millones de dólares a internautas de todo el mundo.

"SpaceX identificó y desactivó más de 2500 receptores Starlink cerca de sitios sospechosos de ser centros de estafa" en Birmania, declaró en X Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink en SpaceX.

Al mismo tiempo un periodista de la AFP vio a cientos de personas huir a pie, en moto o en camionetas de uno de los mayores complejos de estafa del país, el KK Park, situado en la frontera con Tailandia.

Un antiguo empleado del complejo indicó que las acciones de las autoridades contra ese centro continúan.

El lunes la junta birmana realizó una redada en el KK Park y afirmó haber incautado 30 receptores Starlink, es decir solo una fracción de los realmente utilizados en el lugar.

