SpaceX sopesa cotizar en el Nasdaq tras solicitar su inclusión anticipada, según fuentes

Por Anirban Sen y Echo Wang

NUEVA YORK, 10 de marzo (Reuters) -

SpaceX, la empresa fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk, se inclina por cotizar sus acciones en el Nasdaq, en lo que podría considerarse la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos, según cuatro fuentes cercanas a la estrategia de la empresa.

SpaceX quiere entrar pronto en el índice Nasdaq 100, lo que es una condición necesaria para cotizar en esta bolsa, muy centrada en la tecnología, según dos de estas fuentes. Sus planes aún podrían cambiar, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales.

Reuters ya había informado anteriormente de que SpaceX tenía previsto salir a bolsa en junio.

La Bolsa de Nueva York también compite por la cotización, y ninguna de las dos bolsas ha sido informada de una decisión en ningún sentido, según afirmaron varias personas.

El Nasdaq 100, propiedad de Nasdaq Inc, es considerado por los grandes inversores institucionales como un índice de primera categoría y sirve de barómetro de la salud de la mayoría de las empresas cotizadas más importantes del mundo, incluidas las acciones tecnológicas de gran capitalización como Nvidia, Apple y Amazon.com. El Nasdaq 100 subió alrededor de un 21% el año pasado y, en lo que va de año, ha bajado ligeramente.

El Nasdaq propuso el mes pasado una nueva norma que podría acelerar la incorporación de empresas de gran capitalización recién cotizadas al índice Nasdaq 100.

NUEVA NORMA DE VÍA RÁPIDA DE NASDAQ

El cambio propuesto, que no es definitivo y podría tardar varios meses en entrar en vigor, está diseñado para atraer a empresas privadas de gran valor como SpaceX, Anthropic y OpenAI, entre otras, a cotizar en la bolsa.

Según la norma de "entrada rápida" propuesta por el Nasdaq, una empresa recién cotizada podría ser incluida de forma acelerada en menos de un mes si su capitalización bursátil se sitúa entre las 40 primeras del índice. SpaceX busca una valoración de alrededor de 1,75 billones de US$ para su salida a bolsa, según una de las personas consultadas, lo que la convertiría en la sexta empresa más grande por valor de mercado de Estados Unidos, según los últimos precios de las acciones.

Actualmente, las empresas que cotizan por primera vez tienen que esperar hasta un año antes de poder entrar en los principales índices, como el S&P 500 o el Nasdaq 100, y primero deben demostrar a los inversores que son lo suficientemente estables como para gestionar el volumen de órdenes de compra de los inversores institucionales.

VENTAJAS DE SER MIEMBRO DEL ÍNDICE

La admisión en un índice de primera categoría como el Nasdaq 100 o el S&P 500 proporciona a las empresas un mayor acceso a los inversores institucionales con gran capacidad financiera, que suelen comprar grandes posiciones para sus propios fondos indexados, lo que amplía su base de accionistas y mejora la liquidez a lo largo del tiempo. Aunque la Bolsa de Nueva York tiene un índice similar que sigue las 100 acciones más importantes de EE. UU., es menos seguido por los inversores, lo que hace que la inclusión en el Nasdaq 100 sea especialmente influyente para las OPI de megacapitalización.

Para los ejecutivos y los primeros inversores, esa mayor liquidez podría reducir el impacto en el mercado de las grandes órdenes de venta una vez que expiren los periodos de bloqueo, normalmente entre 90 y 180 días después de una salida a bolsa, aunque no hay garantía de que una gran ola de ventas por parte de personas con información privilegiada no siga pesando sobre el precio de las acciones.

SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios.

Reuters informó en febrero que los asesores de SpaceX se han puesto en contacto con los principales proveedores de índices, incluido Nasdaq, para discutir la posibilidad de incorporarse a los índices clave antes de lo habitual.

Se espera que el debut de SpaceX en el mercado de valores sea el punto culminante de lo que se perfila como uno de los años más activos en cuanto a salidas a bolsa en la historia reciente, con varias empresas y empresas emergentes de alto perfil respaldadas por capital riesgo, como OpenAI y Anthropic, sentando las bases para sus respectivos debuts.

(Información de Anirban Sen y Echo Wang en Nueva York; edición de Dawn Kopecki, Megan Davies y Matthew Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)