SpaceX sopesa salir a bolsa en junio de 2026 con un valor de US$1,5 billones, según el FT

28 ene (Reuters) -

SpaceX, de Elon Musk, está sopesando una oferta pública inicial a mediados de junio, con el objetivo de recaudar hasta 50.000 millones de dólares con una valoración de aproximadamente 1,5 billones de dólares, informó el miércoles el Financial Times, basándose en fuentes cercanas al proceso

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

duplica las informaciones anteriores, posicionando la cotización de la compañía de cohetes y satélites como la más grande de la historia, después de la salida a bolsa de Saudi Aramco de 29.000 millones de dólares en 2019

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, también ha estado hablando y llamando por Zoom a inversores privados existentes desde mediados de diciembre para explorar una salida a bolsa a mediados de 2026, añadió el periódico. Reuters informó la semana pasada que SpaceX está preparando cuatro bancos de Wall Street para papeles principales en su debut en el mercado. (Información de Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Sonia Cheema y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)