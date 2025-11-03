Spalletti prosigue con su misión rescate de la Juve, ahora en Champions

Después de un estreno exitoso con la Juventus en la Serie A, el DT Luciano Spalletti afronta un nuevo capítulo de su misión cuando la "Vecchia Signora" reciba el martes en Champions League al Sporting de Portugal.

El exseleccionador italiano debutó con victoria al frente del conjunto de Turín el sábado ante la Cremonese (1-2), donde ya se notó su impronta tan sólo dos días después de su nombramiento en sustitución de Igor Tudor.

La Juve se mostró más incisiva en el primer tiempo en Cremona que en la mayoría de sus partidos previos, y Spalletti logró suturar la sangría de goles en contra ubicando al centrocampista neerlandés Teun Koopmeiners en una defensa de tres.

Fue esa una decisión un tanto ortodoxa, como tantas otras que han caracterizado la larga y exitosa carrera de Spalletti como entrenador, desde que convirtiese a Francesco Totti en un falso 9 años antes de que Pep Guardiola hiciese lo mismo con Leo Messi en el FC Barcelona.

Equipo por encima del individuo

"Lo que cuenta es el equipo y no el individuo", insistió el sábado Spalletti resumiendo su filosofía.

Tomar las riendas de la Juventus supone un premio, pero también un reto para Spalletti; el de rehabilitar su reputación tras su nefasta etapa al frente de la selección de Italia, de la que fue destituido en junio.

"Tienes que ser valiente, no estamos en una situación en la que nadie nos esté mirando.

"O juegas bien o tienes que dar un paso a un lado", sostiene.

Los aficionados de la Juve esperan que pueda reproducir la magia de sus dos años en el Nápoles, cuando puso fin a una sequía de 33 años sin un título de la Serie A, lo que le catapultó a la Azzurra.

A sus 66 años, Spalletti siempre ha sido un personaje peculiar y su carácter le ha llevado a protagonizar choques con estrellas de sus equipos.

Evitar tensiones internas

Fue sonado su desencuentro con Totti durante su segunda etapa al frente de la Roma, hace casi una década, donde recibió críticas desde la prensa, la afición y del propio Totti por no dar minutos al icono Giallorosso, en los últimos años de su carrera.

Y en su siguiente destino, en el Inter de Milán, mantuvo una disputa pública durante varios meses con el argentino Mauro Icardi, con increpaciones de la entonces esposa y agente del delantero, Wanda Nara.

Los rumores sobre tensiones entre Spalletti y sus jugadores también marcaron la etapa en la Nazionale del volcánico técnico.

"Lo importante es establecer buenas relaciones con los jugadores, eso es lo que siempre he hecho", proclamó Spalletti tras la victoria del sábado.

Spalletti tiene una complicada labor en Champions, donde la Juve ocupa el puesto 25 de 36 equipos, con sólo dos empates en tres fechas.

Y podría verse privado para el partido ante el conjunto luso de su estrella Kenan Yildiz y del central titular Lloyd Kelly, ambos duda por molestias físicas.

En la enfermería de la Juve también se hallan el defensor colombiano Juan Cabal y el brasileño Gleison Bremer.

Unas bajas que llevaron a Spalletti a retrasar a Koopmeiners a la defensa. Y los goles de Filip Kostic y Andrea Cambiaso el sábado podrían darle nuevas ideas para revivir a la Vecchia Signora del fútbol italiano.

