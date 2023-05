Spalletti, "cansado", confirma que dejará Nápoles

Luciano Spalletti, campeón de Italia con Nápoles, confirmó este lunes estar "cansado" y que no entrenará ni al Nápoles ni a otro equipo la próxima temporada, indicó el técnico en una ceremonia en Florencia.

"Necesito descansar, ya que me siento un poco cansado, necesito estar un poco alejado", declaró el técnico de 64 años, según las palabras recogidas por los medios italianos, al recibir un premio en el centro técnico nacional de Coverciano.

Aurelio De Laurentiis, presidente y propietario del Nápoles, había anunciado el domingo que su entrenador había pedido un "año sabático".

"No sé si se puede llamar a eso un año sabático, pero le he dicho que paro esta temporada, no entreno a Nápoles ni a otro equipo", explicó Spalletti, que condujo al club napolitano hacia su tercer Scudetto, el primero después de los logrados en la época Maradona (1987, 1990).

El entrenador, presente al pie del Vesuvio desde 2021, dirigirá su último partido el domingo, en la 38ª y última jornada de Serie A, contra la Sampdoria de Génova.

Alu/psr

AFP