Spalletti se reencuentra con la Serie A ahora al frente de Juventus

Más de dos años después de haber hecho campeón de Italia al Nápoles, el veterano técnico Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus, se reencuentra con la Serie A, este sábado en el campo de la Cremonese en la 10ª jornada.

Spalletti fue oficializado el jueves como nuevo entrenador de la Vecchia Signora, a sus 66 años, en sustitución del croata Igor Tudor, que fue despedido el lunes.

Entre medias, Massimo Brambilla asumió el puesto de manera interina unos días y la Juve ganó con él al Udinese (3-1) en la 9ª jornada, el miércoles.

Fue el primer triunfo del equipo bianconero en un mes y medio y ahora Spalletti tratará de continuar por esa senda.

"Claro que espero que este equipo pueda todavía meterse en la pelea por el título. Hablamos el jueves con los jugadores de esto, de que debemos aspirar a lo más alto", aseguró Spalletti en su presentación oficial de este viernes.

"Lo más alto es el Scudetto. Solo se han jugado nueve partidos, todavía quedan 29 por disputarse.

“Son muchos partidos y he visto de todo en mis 30 años de carrera", apuntó.

Su contrato es hasta 2026 pero según la prensa italiana se incluye una cláusula para una renovación automática por dos años más si consigue clasificar al equipo a la próxima Liga de Campeones.

Por el momento, la Juventus está fuera de esa zona Champions ya que es séptima, a seis puntos de los dos equipos que están en la cima, Nápoles y Roma.

En la Serie A, Spalletti ha dirigido 559 partidos a lo largo de su carrera, en sus pasos sucesivos por los banquillos de Udinese (2002-2005), Roma (2005-2009 y 2016-2017), Inter de Milán (2017-2019) y Nápoles (2021-2023).

Después de hacer campeón al Nápoles en la temporada 2022-2023, Spalletti ha tenido una experiencia frustrante como seleccionador de Italia, un puesto que tuvo que abandonar en junio después de una preocupante derrota (3-0) en Noruega en un clasificatorio para el Mundial 2026.

Esta etapa en la Juventus se presenta para él como la oportunidad de curar esas heridas recientes y reivindicarse como uno de los entrenadores italianos de prestigio.

Los dos primeros de la tabla, Nápoles y Roma, tienen partidos delicados este fin de semana, ante el Como (5º) de Cesc Fábregas y el AC Milan (4º), respectivamente.

El Inter de Milán (3º), que empieza el fin de semana a tres puntos de los colíderes, visita el domingo a uno de los equipos de la zona baja, el Hellas Verona (17º).

En esa lucha por la permanencia, la histórica Fiorentina (19ª) sigue sin ganar después de nueve jornadas (cuatro empates, cinco derrotas) y el domingo tiene una buena oportunidad para lograrlo, como local contra el Lecce (16º).

-- Programa de la 10ª jornada de la Serie A

- Sábado:

(14h00 GMT) Udinese - Atalanta

(17h00 GMT) Nápoles - Como

(19h45 GMT) Cremonese - Juventus

- Domingo:

(11h30 GMT) Hellas Verona - Inter Milán

(14h00 GMT) Torino - Pisa

Fiorentina - Lecce

(17h00 GMT) Parma - Bolonia

(19h45 GMT) AC Milan - Roma

- Lunes:

(17h30 GMT) Sassuolo - Génova

(19h45 GMT) Lazio - Cagliari

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 18 9 6 0 3 22 11 11

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Como 16 9 4 4 1 12 6 6

6. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3

8. Cremonese 14 9 3 5 1 11 10 1

9. Atalanta 13 9 2 7 0 13 7 6

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Lazio 12 9 3 3 3 11 7 4

12. Udinese 12 9 3 3 3 11 15 -4

13. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Pisa 5 9 0 5 4 5 12 -7

18. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9

19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8

20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9

jr-dr/dam