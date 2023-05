Spalletti, técnico del Nápoles, afirma que no busca un nuevo equipo al que entrenar

Luciano Spalletti aseguró este sábado que no está buscando otro equipo al que dirigir, en respuesta a las especulaciones de los medios italianos sobre su voluntad de seguir en Nápoles después del 'Scudetto' conquistado esta temporada.

Asediado a preguntas durante su conferencia de prensa la víspera del partido contra el Inter de Milán, el domingo, el técnico remitió al club para toda comunicación sobre su eventual renovación.

"Es algo que debe decir el presidente, yo lo aclaré todo (con él) durante una cena hace una semana", aseguró Luciano Spalletti, de 64 años, en el club del sur de Italia desde el verano europeo de 2021.

El veterano técnico desmintió sin embargo con contundencia las informaciones surgidas los últimos días en la prensa italiana: "No hubo necesidad de negociación, no rechacé un aumento salarial, no tengo que pagar cláusula alguna (en caso de salida)", subrayó.

"No es verdad que haya recibido ofertas para entrenar fuera, es falso, no es verdad que esté esperando o buscando otro equipo, es falso", insistió.

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, alimentó las especulaciones el viernes al afirmar en Sky Sport que no desea "cortar las alas" a nadie, en respuesta a una pregunta sobre el futuro de su entrenador.

"No sé lo que quiere decir, hay que preguntarle al presidente", afirmó Spalletti sobre la expresión utilizada por su jefe.

El Nápoles, proclamado campeón metemáticamente de su tercer 'Scudetto', recibe al Inter de Milán (3º) en la 36ª fecha de la Serie A el domingo.

