Spencer Steer conecta jonrón y Rojos vencen 6-2 a Cardenales en juego decisivo

SAN LUIS (AP) — Spencer Steer conectó un jonrón y remolcó cinco carreras, ayudando a Brady Singer y a los Rojos de Cincinnati a vencer el miércoles 6-2 a los Cardenales de San Luis.

Los Rojos (76-76) conectaron 11 hits para llevarse el juego decisivo de la serie de tres partidos. Esperan remontar para conseguir el tercer comodín de la Liga Nacional en los últimos días de la temporada.

Singer (14-10) permitió dos carreras, una de ellas limpia, y tres hits en cinco entradas y dos tercios.

Cincinnati tomó la delantera de manera definitiva en la cuarta entrada. Sal Stewart y el dominicano Elly De La Cruz recibieron cada uno un boleto con un out ante Andre Pallante (6-15) antes de que Steer conectara su 18º jonrón.

Los Cardenales (74-79) terminaron con cinco hits.

Pallante permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas. Tiene un récord de 0-8 en sus últimas nueve aperturas.

Los Cardenales terminaron 7-6 contra los Rojos en la serie de la temporada.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 5-2 y Santiago Espinal de 1-0 con una anotada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.