Spidercam lleva el torneo de golf más antiguo al mundo moderno

PORTRUSH, Irlanda del Norte (AP) — El campeonato más antiguo del golf ha dado un paso hacia la modernidad utilizando un elemento tecnológico que los organizadores del Abierto Británico esperan que dé vida a uno de los torneos más históricos.

Spidercam —una cámara y no un superhéroe— se utilizó en el golf por primera vez en Royal Portrush el jueves. Se trata de una cámara suspendida con cuatro postes de aproximadamente 25 metros de altura sobre el green del hoyo 18 y que le ofrece a los televidentes vistas únicas del hoyo final y sus ondulaciones.

Sostenida en una posición de descanso en la parte trasera del green para los tiros de aproximación, la Spidercam desciende mientras los jugadores caminan hacia el green y se mantiene justo por encima de ellos mientras realizan sus putts.

"Es bastante impresionante la forma en que puede moverse y hacer todos esos giros", afirmó el golfista norirlandés Tom McKibbin, quien salió temprano en el primer grupo del día con Nicolai Hojgaard y Padraig Harrington.

Fueron los primeros jugadores en experimentar en competición la tecnología que, según se informa, costó a la R&A 300.000 libras (US$400.000) para instalar.

"Fue un poco diferente", comentó McKibbin. "Nunca lo había visto antes".

Eso se debe a que R&A está utilizando la tecnología antes que cualquiera de los circuitos profesionales de golf.

Sin embargo, Spidercam ha operado ampliamente en la cobertura televisiva de otros deportes importantes, incluyendo fútbol, rugby y cricket, incluso ha llegado a interferir.

En 2017, la estrella india de cricket MS Dhoni dio un batazo en un duelo contra Inglaterra y la bola golpeó con la cámara suspendida y la rompió.

En 2022, el jugador de cricket sudafricano Anrich Nortje fue derribado cuando chocó con una Spidercam que se balanceaba a baja altura mientras caminaba hacia su lugar en el campo en un test contra Australia. El operador de la cámara responsable fue retirado por el resto del partido.

"No sabía qué me había golpeado", dijo Nortje en ese momento. "No creo que deba viajar a la altura de la cabeza".

En Royal Portrush, Spidercam complementará la tecnología existente como una cámara de avión, drones aéreos y cámaras en los bunkers para mejorar la cobertura televisiva.

Según el periódico The Guardian, los jugadores fueron informados la semana pasada sobre los planes de usar Spidercam en Royal Portrush y no hubo quejas a pesar del potencial de distracción mientras se preparan para hacer un tiro.

Mientras Hojgaard y Harrington caminaban juntos hacia el green del hoyo 18, Spidercam descendió y pasó sobre ellos. La cámara rodeó a Harrington mientras realizaba sus dos putts.

Hojgaard dijo que no notó la presencia de Spidercam.

Dado que Royal Portrush no tiene una casa club en el green del hoyo 18, hay espacio para instalar la cámara.

Otros lugares en la rotación del Open no tendrán ese lujo, notablemente Royal Lytham St. Anne's, Royal Troon y Hoylake.

"Creemos que Spidercam ofrecerá a millones de fanáticos una nueva perspectiva de la acción desde Royal Portrush", expresó Neil Armit, director comercial de la R&A, "con un detalle increíble y accesibilidad dondequiera que estén en el mundo".



Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.