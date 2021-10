Spitzer revela la región de formación estelar más 'monstruosa'

Una nube de gas y polvo capturada por el telescopio Spitzer de la NASA, ha sido apodada nebulosa Godzilla por las semejanzas de los puntos brillantes con los rasgos del conocido monstruo.

Durante miles de millones de años, se han formado innumerables estrellas en el material allí. Durante su vida, la radiación que liberan corta el gas y el polvo, remodelando la nube. También ocurren cambios importantes cuando las estrellas masivas mueren y explotan, convirtiéndose en supernovas. Cuando se ve con luz visible, la clase de ojos humanos que pueden detectar, esta región está casi completamente oscurecida por nubes de polvo. Pero la luz infrarroja (longitudes de onda más largas de lo que nuestros ojos pueden percibir) puede penetrar las nubes, revelando regiones ocultas como esta.

Se utilizan cuatro colores (azul, cian, verde y rojo) para representar diferentes longitudes de onda de luz infrarroja; el amarillo y el blanco son combinaciones de esas longitudes de onda. El azul y el cian representan longitudes de onda emitidas principalmente por estrellas; el polvo y las moléculas orgánicas llamadas hidrocarburos aparecen de color verde; y el polvo caliente que ha sido calentado por estrellas o supernovas aparece rojo.

Esta imagen fue procesada por el astrónomo de Caltech Robert Hurt, quien es responsable de la gran mayoría de las imágenes públicas creadas a partir de datos de Spitzer desde el lanzamiento del observatorio en 2003. Hurt es también quien vio a Godzilla en la imagen.

"No estaba buscando monstruos", dijo en un comunicado. "Por casualidad, miré una región del cielo que había examinado muchas veces antes, pero nunca me había acercado. A veces, si solo recorta un área de manera diferente, resalta algo que no veía antes. Fueron los ojos y la boca los que me rugieron 'Godzilla' ".

Hurt no es el único que tiende a ver objetos ligados a la Tierra en imágenes del cosmos. Pareidolia es el nombre científico de la tendencia humana a percibir una imagen específica, a menudo significativa, en un patrón visual aleatorio o ambiguo. Otros científicos han espiado una araña viuda negra, una calabaza de Halloween, una serpiente, un cerebro humano expuesto y la nave espacial Enterprise, entre otras cosas, en imágenes de Spitzer.

Administrada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, la nave espacial Spitzer se retiró en enero de 2020, pero los científicos continúan extrayendo su enorme conjunto de datos en busca de nueva información sobre el universo. Y Hurt sigue buscando imágenes atractivas.

"Es una de las formas en que queremos que la gente se conecte con el increíble trabajo que hizo Spitzer", dijo. "Busco áreas atractivas que realmente puedan contar una historia. A veces es una historia sobre cómo se forman las estrellas y los planetas, y a veces se trata de un monstruo gigante que arrasa Tokio".

La nebulosa similar a Godzilla se encuentra en la constelación de Sagitario, a lo largo del plano de la Vía Láctea, que formaba parte de la encuesta GLIMPSE de Spitzer (abreviatura de Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire). Las estrellas en la parte superior derecha (donde estarían los ojos y el hocico de este Godzilla cósmico) están a una distancia desconocida de la Tierra pero dentro de nuestra galaxia. Situada a unos 7.800 años luz de la Tierra, la región brillante en la parte inferior izquierda (mano derecha de Godzilla) se conoce como W33.