Splio adquiere Tinyclues y se convierte en la primera plataforma CRM inteligente impulsada por Deep Learning (IA)

Splio, especialista en CRM y editor de la plataforma SaaS de Individuation庐 Marketing, anuncia la adquisici贸n de Tinyclues, empresa especialista en marketing predictivo SaaS, basado en Deep Learning. Esta adquisici贸n afianza la ambici贸n de Splio de permitir a las marcas llevar a cabo un marketing hiperpersonalizado de manera sencilla y a gran escala.

On the left, David Bessis (Tinyclues) and on the right, Mireille Messine (Splio) (Photo: Splio)

Splio trabaja con m谩s de 400 marcas, incluidas Conforama, Gocco, Perfume鈥檚 Club, Eurekakids, Intersport, Decathlon o Fotoprix, y ha estado desarrollando su soluci贸n Marketing Individuation庐 desde 2021. Esta soluci贸n, basada en Machine Learning (AI), cumple con el doble desaf铆o del CRM actual: personalizar la experiencia del cliente para cada individuo y ofrecer a los responsables de marketing una soluci贸n simple para la orquestaci贸n y la gesti贸n de las campa帽as a escala.

La potencia tecnol贸gica de la plataforma de Tinyclues multiplica por diez esta propuesta de valor. Recientemente galardonada en los Sammy Awards, Tinyclues es, de hecho, el motor predictivo m谩s potente del mercado porque es el 煤nico que se basa en Deep Learning. Permite procesar grandes vol煤menes de datos propios de forma automatizada para predecir con precisi贸n el comportamiento del cliente. M谩s de cien marcas utilizan Tinyclues a diario, incluyendo Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany & Co y SNCF Connect.

La adquisici贸n de Tinyclues permite a Splio posicionarse como el l铆der europeo en CRM inteligente, gracias a su oferta de Individuation庐 Marketing, que se puede implementar de forma r谩pida y sencilla en todos los sectores y para empresas de todos los tama帽os.

"La IA se ha convertido en la nueva normalidad para conocer mejor a los clientesopersonalizarlacomunicaci贸ndemarketing a gran escala, independientemente del sector o tama帽o de las empresas. El Individuation庐 Marketing basado en Machine Learning fue una primera respuesta a estos desaf铆os. La plataforma de Tinyclues, con la incorporaci贸n del Deep Learning, refuerza nuestro liderazgo y nos brinda nuevas oportunidades de crecimiento, tanto en sectores como geogr谩ficamente.", ha dicho Mireille Messine, CEO de Splio.

"Splio y Tinyclues han compartido durante mucho tiempo la misma visi贸n de CRM y la misma ambici贸n de permitir a sus clientes hacer 'one to one a escala'. Unirnos a Splio permite que nuestra plataforma de Deep Learning exprima todo su potencial al permitir que las marcas hagan desde marketing predictivo hasta la orquestaci贸n y activaci贸n del cliente鈥滵avid Bessis, CEO de Tinyclues

Tras esta adquisici贸n, Splio cuenta ahora con 250 empleados en Europa y EMEA y una cartera de 500 clientes que van desde medianas empresas hasta grandes grupos en diversos sectores (retail, restauraci贸n, ecommerce, telecomunicaciones, viajes), con un ARR* superior a 30 millones de euros.

*ARR: Annual Recurring Revenue (Ingresos anuales recurrentes)

Acerca de Splio

Splio es una empresa de Martech francesa con presencia en Espa帽a desde hace m谩s de 12 a帽os. La compa帽铆a tiene 200 empleados, incluidos 90 en Producto e I+D, y 5 oficinas en Europa y MEA. Splio ha desarrollado una plataforma de Individuation庐 Marketing SaaS para profesionales de marketing de clientes B2C. Cuenta con una cartera de clientes de m谩s de 400 marcas, que van desde empresas medianas hasta grandes grupos, en 4 industrias clave (Retail, e-commerce, restauraci贸n, telecomunicaciones), con marcas como Conforama, Gocco, Perfume鈥檚 Club, Eurekakids, Intersport, Decathlon, Fotoprix o NiceThings.

Splio est谩 haciendo evolucionar el Marketing Automation hacia el Individuation庐 Marketing para permitir a las empresas conectar y comunicarse con cada cliente uno a uno, para construir una relaci贸n 煤nica gracias a la IA. La plataforma de Individuation庐 Marketing se basa en una innovaci贸n 煤nica en el mercado, el arbitraje, encargada de seleccionar cada d铆a y de forma 100% automatizada, la comunicaci贸n m谩s relevante y el canal m谩s adecuado para cada cliente. Este arbitraje es diferenciador porque calcula aquello 贸ptimo en base a los retos de la empresa, sus objetivos y limitaciones, y tambi茅n las preferencias de cada uno de sus clientes.

Mireille Messine es la CEO de Splio yGr茅gory Chapron el Co-CEO, que cuenta entre sus inversores con Sofiouest, Ring Capital, BPI-FAN, Omnes, Seventure, Amundi PEF, BNP Paribas D茅veloppement y SWEN.

Acerca de Tinyclues

Tinyclues es una empresa MarTech que ha desarrollado unasoluci贸n demarketing predictivobasada en Deep Learning, que utilizan m谩s de cien marcas, incluidas Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany & Co y SNCF.

La IA de vanguardia de Tinyclues analiza con precisi贸n los datos First-Party para que los equipos de CRM puedan predecir la intenci贸n de compra de sus clientes y lanzar campa帽as en minutos.

Tinyclues recibi贸 el Premio Sammy 2021 al "Producto del A帽o" y el Premio Martech Breakthrough a la "Mejor Soluci贸n CRM Empresarial" en 2021 y 2022. Tinyclues ha sido nombrado "Vendor to Watch" en el Cuadrante M谩gico de Gartner para An谩lisis de Marketing Digital y "Cool Vendor" en el Informe de Marketing Multicanal. Adem谩s, G2 otorg贸 a Tinyclues las certificaciones "Users Love Us" y "High-Performer" en 2021 y 2022.

Los inversores de Tinyclues incluyen ISAI, Elaia, Alven Capital y EQT Ventures.

