Sporting Cristal da el primer paso rumbo a la fase de grupos de la Libertadores

El Sporting Cristal hizo valer su condición de favorito y derrotó 1-0 con autoridad al venezolano Carabobo este miércoles, en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, un resultado que confirmó los pronósticos que anticipaban la superioridad del cervecero peruano.

El equipo celeste impuso su ritmo desde los primeros minutos, controló la posesión y mostró mayor claridad en ataque ante un rival que intentó resistir ordenado, pero que terminó cediendo ante la presión constante del cuadro limeño.

Sin embargo, Sporting Cristal apenas logró imponerse con un tanto de penal a los 14 minutos, ejecutado con precisión por su capitán, Yoshimar Yotún, pese a haber generado varias oportunidades claras para ampliar el marcador.

Cristal incluso vio cómo se le anulaba a instancia del VAR un tanto a los 26 minutos, un cabezazo de Felipe Vizeu, tras detectarse una mano en el inicio de la jugada que derivó en el gol.

El elenco del brasileño Paulo Autuori será anfitrión del Carabobo el próximo miércoles en Lima.

Más tarde, en Rancagua (00H30 GMT del jueves), el chileno O'Higgins recibía la visita del colombiano Deportes Tolima en el otro encuentro programado para la jornada.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol.

- Juventud y una nueva ventana a la ilusión -

Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay quedaron atrás en el recorrido continental.

Juventud, el orgullo de la pequeña ciudad de Las Piedras -vecina de Montevideo-, vive con especial emoción su histórica primera participación en la Copa Libertadores, un hito que se ha convertido en una auténtica celebración para su comunidad de apenas 65.000 habitantes.

"Es como el hijo pequeño de casa, así lo sentimos", afirma Jorge Smaldone, un pedrense de 57 años hincha de El Juve, o del "Juventus Stone", como suelen llamarlo los más jóvenes en las redes sociales.

Tras superar las dos primeras rondas ante la U quiteña y el Aborigen paraguayo, el conjunto uruguayo afronta la tercera fase frente a un adversario de mayor jerarquía histórica, Independiente Medellín, que llega con un presente irregular y muy alejado de los primeros puestos en la liga colombiana.

El duelo está programado para el jueves (00H30 GMT del viernes) en Montevideo.

- Botafogo resiste en Guayaquil -

El martes, en el partido que abrió la ida de la tercera fase de la Copa, Botafogo se plantó con orden y seriedad, resistió la presión y consiguió un valioso empate 1-1 en su visita al Barcelona de Ecuador.

Para el Fogão, el resultado fue una prueba de temple en su camino por recuperar el fulgor de 2024, cuando levantó por primera vez el trofeo del principal torneo de clubes de la Conmebol y conquistó el Brasileirão tras casi tres décadas.

El paraguayo Héctor Villalba, al minuto 23, abrió la cuenta para el elenco ecuatoriano que dirige el venezolano César Farías, mientras que Matheus Martins, en el 66', se encargó del empate para el albinegro carioca.

El Torero logró sostener el orden táctico durante gran parte del encuentro y, aunque buscó el triunfo en su fortín de Guayaquil, terminó cediendo el empate ante un rival que mostró solidez defensiva en momentos clave del compromiso.

El empate dejó a los cariocas en buena posición de cara a la revancha en Rio de Janeiro, el próximo martes.