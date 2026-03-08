Sporting Cristal exige sanciones tras insulto racista contra brasileño Da Silva

El Sporting Cristal rechazó y exigió sanciones tras las expresiones racistas de un futbolista argentino contra el brasileño Cristiano Da Silva, integrante de su plantel, durante un partido de la liga peruana, informó la institución este sábado.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido entre el cervecero, inmerso en la Copa Libertadores, y Alianza Atlético de Sullana, disputado en el estadio Alberto Gallardo en Lima.

De acuerdo con la denuncia presentada por Cristal, el delantero argentino Franco Coronel habría dirigido el insulto racista "macaco" (mono) al defensor Da Silva en el minuto 90+6, tras el tercer gol anotado por su compañero, el volante Iam Wisdom.

El árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo, lo que generó la reacción del banco de Alianza Atlético.

La tensión se elevó rápidamente y ambas plantillas estuvieron al borde del enfrentamiento físico, por lo que tuvieron que ser separadas, según informaron medios deportivos locales.

"Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva durante el encuentro disputado ante Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, proferido por el jugador Franco Coronel", indicó el club rimense en un comunicado.

El director deportivo de Cristal, Gustavo Zevallos, dijo a la prensa que "Coronel agredió verbalmente a Cristiano y le dijo macaco".

"Vamos a pedir una sanción drástica. Todos vemos cómo la FIFA y la Conmebol sancionan esta clase de hechos, por lo que vamos a hacer la denuncia correspondiente", indicó.

La Liga de Fútbol Profesional peruana rechazó las expresiones del jugador y señaló que el caso será "evaluado en una comisión disciplinaria" y de comprobarse el acto verbal "se aplicarán sanciones".

En febrero, el ministerio de Cultura rechazó las expresiones racistas de un periodista peruano contra el jugador ecuatoriano Eryc Castillo, de 31 años, del Alianza Lima, al que culpó de la eliminación del club en la Copa Libertadores 2026 por su color de piel.