Sporting de Lisboa gana 2-1 al campeón PSG con doblete de Luis Suárez

El París SG perdió "in extremis" (2-1) en Lisboa ante el Sporting de Lisboa, lo que complica las opciones del vigente campeón de acceder a octavos de final de la Liga de Campeones sin pasar por el repechaje.

El PSG, aunque dominador del juego, se vio castigado por un gol del delantero colombiano Luis Suárez en el minuto 74. Los parisinos lograron la igualada por medio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79') antes de que Suárez se erigiese en el hombre del partido para ofrecer la victoria a los lisboetas en el minuto 90.

El equipo de Luis Enrique, que ocupa el quinto puesto provisional en el grupo único de 36 equipos, deberá esperar al duelo ante el Newcastle el miércoles que viene en el Parque de los Príncipes para asegurar su presencia en el top 8, sinónimo de clasificación directa a octavos.