Sporting de Lisboa gana a Tondela y también presiona al líder Oporto
El Sporting de Lisboa (2º) se impuso 0-3 este domingo en el campo del Tondela (17º), penúltimo clasi
El Sporting de Lisboa (2º) se impuso 0-3 este domingo en el campo del Tondela (17º), penúltimo clasificado, y alcanzó provisionalmente al líder Oporto, que visita el lunes al Moreirense (5º) en el cierre de la novena jornada de la liga portuguesa.
El sábado, el Benfica (3º) había goleado 5-0 al Arouca (13º) y está ahora a un punto de los dos colíderes, a la espera de ese partido del lunes de los Dragones, que pueden volver a escaparse.
En Tondela, los tantos del Sporting fueron conseguidos por el delantero colombiano Luis Javier Suárez (minuto 18), el mediocampista Pedro Gonçalves (59') y el atacante de origen bisauguineano Geovany Quenda (90+2').
En la tabla de goleadores del campeonato luso, Suárez es segundo con siete dianas, igualado con Pablo Vicente (Gil Vicente) y solo superado por el griego Vangelis Pavlidis (Benfica), que lleva ocho tantos.
-- Resultados de la 9ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
FC Alverca 0
Gil Vicente 4 Esteves (1), García (45), Felipe (51), Fernández (70)
- Sábado:
Santa Clara 2 Serginho (72 de penal), Lopes da Silva (78)
AVS 0
Benfica 5 Pavlidis (9 de penal, 22 de penal, 50), Otamendi (45+6), Ivanovic (90+2 de penal)
Arouca 0
Estrela da Amadora 1 Moreira (28)
Rio Ave 2 Luiz (50), Vrousai (71)
- Domingo:
FC Famalicão 2 De Amorim (41), Vinicios (90+8)
Vitoria de Guimarães 0
Estoril 1 Begraoui (60 de penal)
Nacional 1 Vitor (37)
Tondela 0
Sporting de Lisboa 3 Luis Suárez (18), Gonçalves (59), Quenda (90+2)
Sporting de Braga 4 Horta (5), Lagerbielke (8), Dorgeles (48), Zalazar (57 de penal)
Casa Pia 0
- Lunes:
(20h15 GMT) Moreirense
Oporto
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 22 8 7 1 0 19 1 18
2. Sporting de Lisboa 22 9 7 1 1 23 5 18
3. Benfica 21 9 6 3 0 18 4 14
4. Gil Vicente 19 9 6 1 2 14 4 10
5. FC Famalicão 16 9 4 4 1 10 4 6
6. Moreirense 15 8 5 0 3 12 11 1
7. Sporting de Braga 13 9 3 4 2 16 8 8
8. Vitoria de Guimarães 11 9 3 2 4 9 14 -5
9. Rio Ave 11 9 2 5 2 13 14 -1
10. Nacional 11 9 3 2 4 10 13 -3
11. Santa Clara 11 9 3 2 4 8 10 -2
12. FC Alverca 10 9 3 1 5 11 16 -5
13. Arouca 9 9 2 3 4 10 24 -14
14. Casa Pia 8 9 2 2 5 8 17 -9
15. Estoril 7 9 1 4 4 11 14 -3
16. Estrela da Amadora 7 9 1 4 4 7 10 -3
17. Tondela 5 9 1 2 6 4 17 -13
18. AVS 1 9 0 1 8 5 22 -17
