Sporting de Lisboa golea 6-0 al Arouca y ya es líder
El Sporting de Lisboa, vigente campeón de Portugal, se colocó ya líder de la Liga 2025-2026 al...
- 1 minuto de lectura'
El Sporting de Lisboa, vigente campeón de Portugal se colocó ya líder de la Liga 2025-2026 al arrollar 6-0 al Arouca este domingo en la segunda jornada.
Ricardo Mangas, Trincao y el colombiano Luis Suárez firmaron dobletes en este partido.
En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Trincao queda como líder en solitario, con tres dianas.
Junto al Sporting de Lisboa, otros tres equipos han logrado por ahora encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas: Sporting de Braga, Famalicao y Moreirense.
El Oporto puede sumarse a ellos si vence el lunes al Gil Vicente.
-- Resultados de la 2ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes
AVS 0
Casa Pia 2 Osundina (31), Tchamba Bangou (56)
- Sábado
Tondela 0
FC Famalicão 1 Elisor (69)
Vitoria de Guimarães 3 Nóbrega (42), Nelson Oliveira (52), Silva (69 de penal)
Estoril 2 Guitane (19), Parreira Parente (61)
Estrela da Amadora 0
Benfica 1 Pavlidis (60 de penal)
- Domingo
Rio Ave 1 Silva (13)
Nacional 1 Ramirez (83)
Santa Clara 0
Moreirense 1 Guilherme (8)
FC Alverca 0
Sporting de Braga 3 Henrique (11), Horta (14), El Ouazzani (36)
Sporting de Lisboa 6 Mangas (20, 50), Suárez (31 de penal, 62), Trincão (45, 76)
Arouca 0
- Lunes
Gil Vicente
Oporto
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Sporting de Lisboa 6 2 2 0 0 8 0 8
2. Sporting de Braga 6 2 2 0 0 6 0 6
3. FC Famalicão 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Moreirense 6 2 2 0 0 3 1 2
5. Oporto 3 1 1 0 0 3 0 3
6. Gil Vicente 3 1 1 0 0 2 0 2
7. Benfica 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Casa Pia 3 2 1 0 1 2 2 0
9. Vitoria de Guimarães 3 2 1 0 1 3 5 -2
10. Arouca 3 2 1 0 1 3 7 -4
11. Rio Ave 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Estoril 1 2 0 1 1 3 4 -1
13. Estrela da Amadora 1 2 0 1 1 1 2 -1
14. Nacional 1 2 0 1 1 1 3 -2
15. AVS 0 2 0 0 2 1 5 -4
. FC Alverca 0 2 0 0 2 1 5 -4
17. Tondela 0 2 0 0 2 0 4 -4
. Santa Clara 0 2 0 0 2 0 4 -4
