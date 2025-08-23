Sporting de Lisboa golea en Madeira gracias a Gonçalves

El Sporting de Lisboa, vigente campeón, se mantuvo líder en la liga portuguesa gracias a su victoria 4-1 en el terreno del Nacional de Madeira este sábado en la tercera jornada del campeonato.

El Nacional llegó a adelantarse en el minuto 3 por medio de su defensor brasileño Léo Santos, pero después el equipo de la capital dio la vuelta con un triplete del portugués Pedro Gonçalves (52, 76, 90+3) y un tanto del danés Conrad Harder (83).

Con un pleno de nueve puntos, el Sporting de Lisboa comparte la cabeza de la tabla con el Moreirense, que también cuenta sus tres partidos por victorias.

El Benfica, por su parte, venció este sábado 3-0 al Tondela y suma seis puntos, después de dos victorias en otros tantos partidos.

Tiene un partido jugado menos que su vecino Sporting, del que pudo mantenerse a tres unidades.

-- Resultados de la 3ª jornada de la liga portuguesa:

- Sábado:

Moreirense 2 Guilherme (47, 49)

Vitoria de Guimarães 0

Nacional 1 Léo Santos (3)

Sporting de Lisboa 4 Gonçalves (52, 76, 90+3), Harder (83)

Benfica 3 Ivanovic (31), Aursnes (42), Prestianni (90+6)

Tondela 0

Arouca 3 Fontan (24), Trezza (75), Djouahra (90+3)

Rio Ave 3 Silva (49, 76), Špikic (64)

- Domingo:

FC Famalicão

Gil Vicente

Oporto

Casa Pia

Sporting de Braga

AVS

- Lunes:

Estrela da Amadora

FC Alverca

- Sábado:

Estoril

Santa Clara

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Sporting de Lisboa 9 3 3 0 0 12 1 11

2. Moreirense 9 3 3 0 0 5 1 4

3. Sporting de Braga 6 2 2 0 0 6 0 6

4. Oporto 6 2 2 0 0 5 0 5

5. FC Famalicão 6 2 2 0 0 4 0 4

. Benfica 6 2 2 0 0 4 0 4

7. Arouca 4 3 1 1 1 6 10 -4

8. Casa Pia 3 2 1 0 1 2 2 0

. Gil Vicente 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Vitoria de Guimarães 3 3 1 0 2 3 7 -4

11. Rio Ave 2 2 0 2 0 4 4 0

12. Estoril 1 2 0 1 1 3 4 -1

13. Estrela da Amadora 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. Nacional 1 3 0 1 2 2 7 -5

15. AVS 0 2 0 0 2 1 5 -4

. FC Alverca 0 2 0 0 2 1 5 -4

17. Santa Clara 0 2 0 0 2 0 4 -4

18. Tondela 0 3 0 0 3 0 7 -7