Sporting de Lisboa presiona a Oporto gracias al colombiano Luis Suárez
Con un solitario tanto del atacante colombiano Luis Suárez, el Sporting de Lisboa se impuso 1 a 0 en
- 1 minuto de lectura'
Con un solitario tanto del atacante colombiano Luis Suárez, el Sporting de Lisboa se impuso 1 a 0 en el campo del Estoril, este domingo en la 7ª jornada de la liga portuguesa.
Con 18 puntos, los verdiblancos alcanzan en lo alto de la clasificación al líder Oporto, que el lunes cerrará esta jornada visitando al Arouca.
La victoria permite además al Sporting mantenerse con un punto de ventaja sobre su vecino Benfica (3º), que desde la semana pasada está dirigido por José Mourinho y que el viernes se impuso 2-1 al Gil Vicente, lo que le había hecho colocarse provisionalmente segundo.
Para Luis Suárez, que se unió al campeón de Portugal en julio después de pasar por el Almería español, se trató de su quinto tanto en la liga lusa, donde está en el grupo de cinco jugadores que encabeza la tabla de máximos anotadores.
-- Resultados de la 7ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Benfica 2 Pavlidis (18, 26 de penal)
Gil Vicente 1 Esteves (11)
- Sábado:
Santa Clara 1 Silva (76 de penal)
Tondela 2 Maranhão (60), Sithole (63)
Moreirense 2 Guilherme (14), Oliveira Dias (70)
Casa Pia 1 Livolant (7)
Estrela da Amadora 3 Kikas (21, 45+2), Stoica (24)
AVS 0
Estoril 0
Sporting de Lisboa 1 Luis Suárez (12)
- Domingo:
FC Alverca
Vitoria de Guimarães
Sporting de Braga
Nacional
FC Famalicão
Rio Ave
- Lunes:
Arouca
Oporto
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 18 6 6 0 0 15 1 14
2. Sporting de Lisboa 18 7 6 0 1 19 4 15
3. Benfica 17 7 5 2 0 13 4 9
4. Moreirense 15 7 5 0 2 10 8 2
5. Gil Vicente 13 7 4 1 2 8 4 4
6. FC Famalicão 11 6 3 2 1 7 3 4
7. Sporting de Braga 9 6 2 3 1 11 6 5
8. Vitoria de Guimarães 8 6 2 2 2 7 9 -2
9. Arouca 8 6 2 2 2 9 14 -5
10. Santa Clara 8 7 2 2 3 5 8 -3
11. Estrela da Amadora 7 7 1 4 2 6 6 0
12. Casa Pia 7 7 2 1 4 6 11 -5
13. Estoril 5 7 1 2 4 8 11 -3
14. Tondela 5 7 1 2 4 4 11 -7
15. Nacional 4 6 1 1 4 5 10 -5
16. Rio Ave 4 6 0 4 2 8 13 -5
17. FC Alverca 4 6 1 1 4 6 11 -5
18. AVS 1 7 0 1 6 4 17 -13
./bds/dr/iga
Otras noticias de Liga de Portugal
