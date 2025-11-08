LA NACION

Sporting gana al Santa Clara pero pierde al uruguayo Araújo por expulsión

El Sporting de Portugal se impuso 2-1 en su visita al Santa Clara, en un partido en el que el conjunto lisboeta sufrió la expulsión del defensor uruguayo Maximiliano Araújo (90+1'), autor de un gol.

El Sporting de Portugal se impuso 2-1 en su visita al Santa Clara, en un partido en el que el conjunto lisboeta sufrió la expulsión del defensor uruguayo Maximiliano Araújo (90+1'), autor de un gol esta semana en Champions ante la Juventus.

Con estos tres puntos, sellados con un gol del danés Morten Hjulmand (90+4') tras la roja a Araújo, el conjunto blanquiverde se alzó al segundo puesto, igualado a 28 puntos con el Oporto, que visitará el domingo al Famalicao.

Tercero en discordia, el Benfica (24 puntos) cerrará la undécima fecha el domingo recibiendo en Da Luz al Casa Pia.

-- Resultados de la undécima fecha del campeonato portugués y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estoril 4 Fukui (10 en contra), Boma (43), Holsgrove (51), Carvalho (86)

Arouca 3 Fukui (6), Djouahra (31, 74)

- Sábado:

FC Alverca 1 Lima (77)

Rio Ave 1 Silva (35)

Tondela 0

Vitoria de Guimarães 1 Camara (90+2 de penal)

Santa Clara 1 Vinicius (5)

Sporting de Lisboa 2 Goncalves (32), Hjulmand (90+4)

- Domingo:

AVS

Gil Vicente

Estrela da Amadora

Nacional

FC Famalicão

Oporto

Sporting de Braga

Moreirense

Benfica

Casa Pia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 28 10 9 1 0 23 3 20

2. Sporting de Portugal 28 11 9 1 1 27 6 21

3. Benfica 24 10 7 3 0 21 4 17

4. Gil Vicente 22 10 7 1 2 15 4 11

5. FC Famalicão 19 10 5 4 1 11 4 7

6. Moreirense 18 10 6 0 4 15 13 2

7. Vitoria de Guimarães 14 11 4 2 5 10 17 -7

8. Sporting de Braga 13 10 3 4 3 17 10 7

9. Estoril 13 11 3 4 4 19 17 2

10. Rio Ave 12 11 2 6 3 14 19 -5

11. Santa Clara 11 11 3 2 6 9 13 -4

12. Nacional 11 10 3 2 5 10 14 -4

13. FC Alverca 11 11 3 2 6 12 19 -7

14. Estrela da Amadora 10 10 2 4 4 12 13 -1

15. Arouca 9 11 2 3 6 13 30 -17

16. Casa Pia 8 10 2 2 6 11 22 -11

17. Tondela 6 11 1 3 7 6 20 -14

18. AVS 2 10 0 2 8 7 24 -17

