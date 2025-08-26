Spotify anuncia una función de mensajería para usuarios prémium y gratuitos

26 ago (Reuters) - Spotify Technology empezará a desplegar una función de mensajería tanto en las suscripciones gratuitas como en las prémium, en un intento del gigante de la música en streaming por atraer a más usuarios y defenderse de la competencia.

La función de mensajería permitirá a los usuarios chatear y compartir música con las personas con las que hayan interactuado en Spotify, informó el martes la empresa sueca. Estará disponible en los dispositivos móviles de los usuarios mayores de 16 años en determinados mercados a partir de esta semana.

Spotify ya contaba con una función de mensajería similar, pero la eliminó en 2017 por su escasa participación. Esta vez, la empresa apuesta por el fuerte crecimiento de suscriptores en los últimos años para reactivar la función y hacerse con cuota de mercado.

La empresa se ha centrado en aumentar los márgenes mediante subidas de precios y, al mismo tiempo, equilibrar el crecimiento de usuarios en medio de la intensificación de la competencia de rivales como Apple Music, Amazon Music y YouTube.

El servicio de música en streaming, que contaba con 696 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre, está invirtiendo en nuevas funciones para llegar a los 1000 millones, según un informe del Financial Times publicado el domingo.

Ha ampliado su biblioteca de contenidos de vídeo, entre otras cosas mediante un programa de socios que ofrece opciones de monetización a los creadores de podcasts. (Información de Zaheer Kachwala en Bengaluru; edición de Leroy Leo; editado en español por Patrycja Dobrowolska)