Spotify dice que pagó un récord de más de US$11.000 millones a la industria musical en 2025

28 ene (Reuters) - Spotify dijo el miércoles que había pagado más de 11.000 millones de dólares a la industria de la música el año pasado y añadió que era el mayor pago anual a la industria de un minorista en la historia

La plataforma sueca de "streaming" dijo en una entrada de blog que sus pagos en 2025 crecieron más de un 10% respecto al año anterior y que los artistas y sellos independientes representaron la mitad de todas las regalías

La empresa ha dado prioridad a retener y atraer a nuevos artistas a la plataforma, en un momento en que se enfrenta a la dura competencia de otros grandes actores como YouTube y Apple en el mercado de la música en "streaming"

YouTube dijo en octubre que había pagado más de 8.000 millones de dólares a la industria musical en los 12 meses comprendidos entre julio de 2024 y junio de 2025

"Como Spotify paga a la industria dos tercios de todos los ingresos de la música —casi el 70% de lo que ingresamos—, a medida que crecen los ingresos de Spotify, también han crecido los pagos a la música", dice el blog

La empresa reinvierte el dinero que retiene en la plataforma, afirmó, mientras busca el crecimiento de varios formatos de contenido como podcasts, vídeos y audiolibros

Spotify subió recientemente los precios de sus planes de suscripción premium en varios mercados para aumentar los beneficios y aprovechar su gran base de usuarios para impulsar el crecimiento

A finales del tercer trimestre tenía 713 millones de usuarios activos mensuales. (Información de Zaheer Kachwala en Bengaluru; edición de Shreya Biswas; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)