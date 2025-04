Spotify está de vuelta tras interrupción de varias horas que afectó a miles de usuarios

NUEVA YORK (AP) — Spotify experimentó una interrupción generalizada el miércoles, en la que decenas de miles de usuarios reportaron problemas con el popular servicio de música y audio en streaming. Sin embargo, horas después, la plataforma dijo que estaba nuevamente en funcionamiento.

“Todo quedó resuelto, gracias por su paciencia”, escribió Spotify en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, poco después del mediodía ET. La empresa proporcionó su cuenta de soporte, @SpotifyCares, para los usuarios que pudieran necesitar más ayuda.

Desde la primeras horas del miércoles, muchos usuarios de Spotify dijeron tener dificultades para cargar la aplicación y el sitio web, reproducir o escuchar canciones y utilizar su función de búsqueda. Además de los problemas de carga y reproducción, las actualizaciones de tiempo de inactividad indicaban que algunos usuarios también tenían dificultades para acceder al sitio de soporte de la plataforma.

Spotify dijo a The Associated Press que la interrupción comenzó el miércoles alrededor de las 6 :20 de la mañana ET, pero que, para las 11:45 de la mañana ET, estaba “nuevamente en funcionamiento normal”.

Al parecer, los informes de fallos alcanzaron su punto máximo poco después de las 9:30 de la mañana ET, cuando más de 48.000 usuarios compartieron problemas con Spotify, según datos de Downdetector. Para las primeras horas de la tarde, quedaban menos de 1.500 informes.

Hasta el momento, Spotify no ha proporcionado más información sobre lo que pudo haber causado la interrupción. Pero la empresa, con sede en Estocolmo, señaló previamente que “los informes de que esto es un hackeo de seguridad son completamente inexactos”.

Spotify tiene actualmente más de 675 millones de usuarios en todo el mundo, entre ellos, 263 millones de suscriptores en más de 180 mercados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.