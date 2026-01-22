Spotify lanza función de IA para personalizar listas de reproducción para usuarios premium en EEUU y Canadá
22 ene (Reuters) - Spotify lanzó el jueves en Estados Unidos y Canadá una función basada en inteligencia artificial que permite a los usuarios premium personalizar sus listas de reproducción en función de sus hábitos de escucha y comandos.
Tras el éxito obtenido en Nueva Zelanda, esta ampliación es la última de una serie de actualizaciones de la plataforma sueca de streaming basadas en la IA para atraer a más usuarios a sus planes de suscripción desde el nivel gratuito.
"Los oyentes no sólo quieren que Spotify les entienda. Quieren dar forma activamente a su propia experiencia", dijo la vicepresidenta de Personalización de Productos, Molly Holder, en una rueda de prensa.
Spotify dijo que la nueva función posicionaría a los usuarios como participantes activos que dirigen el algoritmo utilizando sus propias palabras e intenciones, en lugar de ser receptores pasivos de las sugerencias proporcionadas por la plataforma de streaming.
A diferencia de las funciones anteriores, como las listas de reproducción creadas por IA, las solicitudes de listas de reproducción permitirán a los usuarios establecer "reglas" para el contenido generado y podrán programarse para que se actualicen diaria o semanalmente, garantizando así que la música se mantenga actualizada, según la empresa.
La medida se produce después de que Spotify anunció a principios de este mes que aumentaría el precio de su plan de suscripción mensual premium en un dólar, a 12,99 dólares, en los mercados de Estados Unidos, Estonia y Letonia a partir de febrero. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)