Spotify lanza función de IA para personalizar listas de reproducción para usuarios premium en EEUU y Canadá

22 ene (Reuters) - Spotify lanzó el jueves en Estados Unidos y Canadá una ⁠función basada en ⁠inteligencia artificial que permite a los usuarios premium personalizar sus listas de reproducción en función de ⁠sus hábitos ‌de ​escucha y comandos.

Tras el éxito obtenido en Nueva ​Zelanda, esta ampliación es la última de una ‌serie de actualizaciones de la plataforma ‌sueca de streaming basadas ​en la IA para atraer a más usuarios a sus planes de suscripción desde el nivel gratuito.

"Los oyentes no sólo quieren que Spotify les entienda. Quieren dar forma activamente a su propia experiencia", dijo la vicepresidenta de Personalización de Productos, Molly ⁠Holder, en una rueda de prensa.

Spotify dijo que la nueva función ​posicionaría a los usuarios como participantes activos que dirigen el algoritmo utilizando sus propias palabras e intenciones, en lugar de ser receptores pasivos de las sugerencias proporcionadas por la plataforma de streaming.

A diferencia de las funciones anteriores, como ⁠las listas de reproducción creadas por IA, las solicitudes de listas ​de reproducción permitirán a los usuarios establecer "reglas" para el contenido generado y podrán programarse para que se actualicen diaria o semanalmente, garantizando ‍así que la música se mantenga actualizada, según la empresa.

La medida se produce después de que Spotify anunció a principios de este mes que aumentaría el precio de su plan de suscripción ​mensual premium en un dólar, a 12,99 dólares, en los mercados de Estados Unidos, Estonia y Letonia a partir de febrero. (Reporte de Jaspreet ‍Singh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)