Spotify lanza 'netflix hub' en su aplicación para atraer a más suscriptores

La plataforma de streaming de música Spotify Technology dijo el martes que presentó un nuevo espacio donde los suscriptores pueden escuchar todas las bandas sonoras oficiales, listas de reproducción y podcasts relacionados con los programas de Netflix Inc.

Netflix Hub, como las compañías llaman a la nueva función, contendrá listas de reproducción de programas exitosos como "Money Heist" y "Bridgerton", así como la banda sonora oficial de programas como "Squid Game". Pueden acceder tanto los oyentes gratuitos como los premium.

El centro también contendría podcasts vinculados a Netflix , incluidos "Okay", "Netflix is a Daily Joke" y "The Crown: The Official Podcast", dijo la compañía sueca en una publicación en un blog.

Spotify, que experimentó un aumento en los suscriptores premium en el tercer trimestre, se ha beneficiado de la pandemia ya que la gente recurrió a su plataforma de música para entretenerse.

Pero ante la creciente competencia de Apple Music y Amazon Music, Spotify está buscando introducir nuevas funciones para atraer a suscriptores.

A principios de 2019, también había colaborado con Disney para crear Disney Hub. (https://reut.rs/3r7hley)

Spotify dijo que los suscriptores de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda e India tendrán acceso al centro.