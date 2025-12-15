Spotify no funciona para miles de usuarios, según Downdetector

15 dic (Reuters) - La plataforma de música en streaming Spotify dejó de funcionar el lunes para miles de usuarios, según Downdetector.com.

Según Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones y recopila informes de estado de diversas fuentes, a las 14:22 GMT había más de 30.000 incidencias con la plataforma en Estados Unidos.

En Canadá se notificaron más de 2.900 interrupciones a la misma hora y en Reino Unido más de 8.800.

Spotify no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El número real de usuarios afectados puede diferir porque Downdetector recopila informes enviados por ellos mismos.

(Reporte de Anhata Rooprai en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)