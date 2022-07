Spotify, patrocinador principal de las 'Barça Academy Pro' en Estados Unidos

18/07/2022 El vicepresidente del área Comercial del FC Barcelona, Juli Guiu, el Head Arstist and Label Partnerships por Latam y US Latin de Spotify, Michael Sánchez, y los ex del Barça Thierry Henry y Juliano Belletti, en MIami.. La plataforma Spotify será el patrocinador principal de la 'Barça Aademy PRO' de Estados Unidos, por lo que unos 1.200 jugadores de las academias azulgranas de Miami y Nueva York y de la residencia del país norteamericano lucirán el logo de la firma sueca en el frontal de su camiseta, según un comunicado emitido este lunes por el club catalán. DEPORTES FC BARCELONA