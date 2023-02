Spotify permitirá excluir listas de reproducción del 'Perfil de Gusto' para que no influyan en las recomendaciones

Spotify está implantando una nueva función con la que permitirá al usuario señalar las listas de reproducción que desee excluir de su 'Perfil de Gusto', para que el tipo de música o artistas de dichas listas específicas no aparezca de forma general en las recomendaciones de la plataforma desajustando los hábitos generales de escucha.

El perfil de gusto del usuario es la interpretación que hace Spotify de los gustos del usuario en función de qué música y artistas escucha y de cómo lo escucha. Con esta información, la plataforma personaliza la experiencia creando resúmenes de gustos y listas de reproducción personalizadas como pueden ser las mejores canciones o las mezclas diarias.

Tal y como explica Spotify a través de un comunicado, los usuarios a menudo utilizan listas de reproducción específicas para actividades concretas, como listas con música para dormir o hacer ejercicio. Al ser contenido que los usuarios han escuchado, la 'app' recoge esta información como parte del perfil de gusto y, por lo tanto, lo incluye en posteriores recomendaciones.

Sin embargo, la aplicación de música vía streaming entiende que el usuario no desee que el tipo de canciones que escucha para dormir domine su lista de reproducción creada por Spotify 'Descubrimiento Semanal'.

En base a ello, Spotify ha implementado la nueva función 'Excluir de su perfil de gusto'. Con esta funcionalidad, lo usuarios podrán seleccionar qué listas de reproducción quiere excluir de su perfil de gusto "con tan solo tocar un botón". Así, la 'app' reducirá el impacto que tienen las escuchas de estas listas en las recomendaciones futuras.

Es decir, cuando el usuario selecciona excluir una lista de reproducción, le está diciendo a la plataforma qué tipo de contenido no quiere que le recomiende tanto, "adaptando la experiencia de personalización de Spotify a sus necesidades".

No obstante, los usuarios aún podrán encontrar la lista de reproducción que hayan marcado como excluida de su perfil de gusto en la pestaña de inicio. De la misma forma, las canciones dentro de esas listas de reproducción que estén marcadas con 'Me gusta' no se verán afectadas.

Lo que significa que el usuario podrá seguir accediendo a la lista de reproducción de música para dormir, pero no aparecerán muchas canciones de este estilo en sus listas de reproducción con recomendaciones personalizadas.

Esta función ya se ha implementado para los perfiles de web, escritorio, iOS y Android. El usuario tendrá que entrar en la lista de reproducción que desee excluir, seleccionar el icono de los tres puntos en la parte superior de la lista de reproducción y pulsar en 'Excluir de su perfil de gusto'. Si el usuario cambia de opinión más adelante, Spotify permite desactivar la función en cualquier momento con el mismo proceso.

Europa Press